Ayem Nour apparaît toute souriante au Festival de Cannes

Ayem Nour et Quentin Delcourt ont travaillé ensemble pour le court métrage «Impatientes».

Ayem Nour, dans une élégante robe blanche, a foulé le tapis rouge du Festival de Cannes, le lundi 22 mai 2023. Elle était accompagnée de Quentin Delcourt, réalisateur pour qui elle a joué un rôle d’infirmière dans le court métrage «Impatientes». La présence en France de la chroniqueuse de «TPMP People», ainsi que le fait qu’elle semblait extrêmement heureuse, en ont surpris plus d’un.

Depuis novembre 2022, la starlette de 34 ans n’a cessé d’expliquer sur les réseaux sociaux, souvent en pleurs, qu’elle était bloquée au Maroc , sous le coup d’une plainte , à cause d’un conflit avec son ex autour de la garde de leur enfant .

Ayem Nour ne s’est pas exprimée sur son retour dans l’Hexagone. On ne sait donc pas si son fiston Ayvin Miclet, 6 ans, est rentré avec elle ou s’il se trouve avec son père dans le pays du Maghreb. On rappellera qu’en avril 2023, l’avocat de Vincent Miclet avait fait savoir au «Parisien» que les faits reprochés à la mère du fils de son client, «enlèvement d’enfant et de refus de scolarisation», étaient extrêmement graves. «À cet égard, elle est actuellement placée sous contrôle judiciaire, avec interdiction de quitter le territoire marocain», avait-il indiqué au journal.