Tour de Suisse: Ayuso gagne la 5e étape, Skjelmose en jaune

Encore présent dans le groupe de tête à 35 kilomètres de l’arrivée, le Thurgovien Stefan Küng a finalement lâché du terrain dans la montée de l’Albula et pris la 28e place à 5’39’’ d’Ayuso. Plus loin, on trouve le Zurichois Mauro Schmid 32e, à 7’56’’ et le Lucernois Roland Thalmann 45e à 9’40’’. Tous les autres Suisses ont terminé à plus de 10 minutes du vainqueur.