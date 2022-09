US Open: Azarenka contre Kostyuk dans des retrouvailles glaciales?

US Open : Retrouvailles glaciales entre Azarenka et Kostyuk?

Avant le tournoi, l’Ukrainienne Marta Kostyuk a poussé la fédération US à retirer la Biélorusse Victoria Azarenka d’un événement caritatif en faveur de son pays.

Victoria Azarenka est l’une des figures emblématiques du circuit. AFP

Dans le contexte de la guerre en Ukraine résultant d’une invasion russe, qui dure depuis plus de six mois, le 2e tour de l’US Open devant opposer jeudi (17h) la Biélorusse Victoria Azarenka à l’Ukrainienne Marta Kostyuk est tout sauf anodin. Surtout lorsque l’on connaît l’historique récent entre les deux athlètes.

Azarenka écartée

Le Belarus est un proche allié de la Russie et a permis à Moscou d’utiliser son territoire pour lancer des attaques en Ukraine.

Raison pour laquelle de nombreux joueurs ukrainiens, dont Marta Kostyuk, souhaitent que les Russes et Biélorusses soient interdits de compétition. Décision que seuls les organisateurs de Wimbledon ont prise, cet été, contrairement aux autres «Majeurs» et tournois des circuits ATP et WTA qui autorisent Daniil Medvedev, Aryna Sabalenka et consorts à jouer, mais sans mention de leur pays et sans drapeau.

Pas plus tard que la semaine passée, Azarenka a néanmoins été écartée de l’exhibition «Tennis Plays for Peace» dans le but de collecter des fonds pour l’Ukraine. «Après mûre réflexion et avoir dialogué avec toutes les parties impliquées, Victoria ne participera pas, avait expliqué la Fédération américaine de tennis (l’USTA) dans un communiqué. Vika est une joueuse forte et nous apprécions sa volonté. Mais compte tenu des sensibilités des joueurs ukrainiens et du conflit en cours, nous pensons que c’est la bonne ligne de conduite à suivre.»

La Biélorusse faisait initialement partie des stars (avec notamment Iga Swiatek, Rafa Nadal, John McEnroe, Coco Gauff et Stefanos Tsitsipas) devant prendre part à cet événement caritatif qui coïncidait avec les célébrations du jour de l’indépendance de l’Ukraine. Mais Marta Kostyuk, comme d’autres nombreux joueurs de son pays, s’était insurgée, entraînant le rétropédalage des organisateurs.

«Bien sûr que j’ai reçu une invitation. Je crois que tous les Ukrainiens en ont reçu une. Lorsque nous (ndlr: avec Lesia Tsurenko) avons appris qu’il y aurait des représentants de la Russie ou du Belarus à cet événement, j’ai immédiatement dit que je n’y participerais pas», a déclaré la jeune Ukrainienne de 20 ans, au média de son pays BTU. J’ai été l’une des personnes les plus actives et j’ai beaucoup commenté cette guerre. Mais Vika ne m’a jamais parlé et n’a jamais proposé ouvertement son aide.»

Sur le court 17 de Flushing Meadows, les retrouvailles s’annoncent glaciales.