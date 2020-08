Coronavirus

Baby-boom dans un zoo de Colombie à la faveur du confinement

Il n’est pas sûr que l’absence de visiteurs en soit la cause, mais les animaux en captivité du Bioparc Ukumari s’accouplent plus souvent depuis l’irruption de la pandémie de Covid-19.

Plus tranquilles

Les 17 spécimens – quatre femelles et 13 mâles – ont alors été séparés en deux groupes et le miracle a eu lieu.

Nouvelles méthodes

Les oiseaux ont pondu dans une zone très fréquentée en temps normal. Sans la présence gênante des humains, ils ont cette fois «décidé d’y couver leurs œufs. Nous les avons laissés faire et, étant plus tranquilles, ils ont mené à bien l’incubation de manière naturelle», se réjouit Nestor Varela.

L’autruche, volatile le plus grand et le plus lourd de la planète, vit aussi en Afrique. Elle peut atteindre deux mètres de haut et ne vole pas, mais court jusqu’à 70 km/heure.