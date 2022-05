Changement de cap : Baby Queen ne veut pas être une popstar

La chanteuse de 24 ans, nominée au BBC Sound of 2022, promet un premier album de «rock bizarre».

Baby Queen a le vent en poupe. Son single «Colours Of You», tiré de la bande originale de la série «Heartstopper» de Netflix, fait un carton. «Cette chanson, qui évoque la découverte et l’acceptation de sa propre sexualité, est différente de ce que j’ai sorti jusqu’ici. Je montre une autre facette de moi, en tant qu’artiste et écrivaine», a expliqué la chanteuse dans un communiqué. Qu’on se le dise, les fans de l’artiste de 24 ans, révélée en 2020 avec l’EP de pop «Medicine» et nominée au prestigieux tremplin BBC Sound Of, n’ont pas fini d’être surpris.