YouTube : «Baby Shark», première vidéo à dépasser les 10 milliards de vues

Après être devenue la vidéo la plus visionnée de l’histoire de YouTube en 2020 en dépassant les 7 milliards de vues, la chanson sud-coréenne pour enfants «Baby Shark» a battu un nouveau record.

Publié le 17 juin 2016 et devenu viral, ce morceau créé par un père de famille s’était déjà fait remarquer en novembre 2020 en devenant la vidéo la plus vue de l’histoire de YouTube. Avec plus de 7 milliards de visionnements au compteur, cette vidéo mettant en scène un petit garçon et une petite fille dans un univers aquatique avait à l’époque détrôné le morceau «Despacito» du chanteur portoricain Luis Fonsi. Ce morceau entêtant a aussi été utilisé comme instrument de torture, et pas seulement pour les parents…