Babylone: l’expérience la plus dingue de la vie de margot Robbie

Ce film est un festin d’images, d’émotions et d’énergie qui montre un aspect d’Hollywood qui n’a jamais été vu au cinéma. C’est à la fois tragique et drôle, ce qui est rarissime. J’ai été choquée quand j’ai commencé à faire des recherches car je n’avais jamais rien vu ni lu sur les années 1920 à Hollywood. On imagine cette période très propre avec de la musique charleston alors que c’était une vraie débauche permanente où le sexe, la drogue et l’alcool étaient omniprésents.

J’incarne Nellie LaRoy qui est prête à tout pour devenir une star à l’époque où le cinéma en est à ses balbutiements. Elle vient de nulle part en étant bien déterminée à ce que rien ne l’arrête. Pour me préparer à jouer cette fille qui n’a aucune limite, j’ai pris des cours de danses africaines afin de bouger mon corps librement, sans retenue. J’ai aussi travaillé avec un clown car le film se déroule à l'époque des films muets où il était important d’être plus grand que nature dans ses gestes devant une caméra.

On filmait des trucs pour lesquels je me disais: «Ça ne sera jamais dans la version finale, pas possible de montrer ça à l’écran!» (rires) Mais c’est bien dans le film. Travailler avec Damien Chazelle a été l’expérience la plus gratifiante de ma carrière. Il attend tellement de ses acteurs qu’il les pousse à se dépasser chaque jour. J’aime être motivée par mon réalisateur car c’est de cette manière que je donne le meilleur de moi. Je sais que je suis une fille endurante, mais je n’ai jamais été autant poussée physiquement et mentalement dans un film. «Babylon» est sûrement l’expérience la plus dingue de ma vie.