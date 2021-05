Syrie : Bachar el-Assad a été réélu avec 95,1% des voix

L’actuel président syrien a été reconduit sans surprise à la tête du pays pour un mandat de sept ans.

Le président syrien Bachar el-Assad a été réélu pour un mandat de sept ans avec 95,1% des voix, a annoncé jeudi le président du Parlement, à la suite d’un scrutin décrié par l’opposition et les pays occidentaux. Les deux autres candidats qui se présentaient face à lui, Abdallah Salloum Abdallah, ex-ministre et parlementaire, et Mahmoud Mareï, membre de l’opposition tolérée par le pouvoir, ont obtenu respectivement 1,5% et 3,3% de voix.