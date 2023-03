Tour d’Europe des Suissesses: Bachmann décisive avec le PSG, Thalmann avec le Betis

Ramona Bachmann a inscrit son 4e but en 14 matches de championnat cette saison. IMAGO/Icon Sportswire

Gaëlle Thalmann brille en Espagne. La gardienne fribourgeoise a réalisé son 4e blanchissage de la saison avec le Betis Séville, lors du match nul contre la Real Sociedad (0-0). L’athlète de 37 ans s’est montrée très à son avantage devant ses filets, recevant la distinction de joueuse du match. Les Andalouses, 14es, restent toutefois relégables, à deux points de la barre. La Bernoise Stefanie da Eira, qui avait inscrit la semaine dernière son premier but en Liga un an et demi après ses débuts dans le championnat espagnol, a confirmé sa bonne forme du moment en trouvant à nouveau le chemin des filets, face à Alaves. Mais cela n’a pas empêché Huelva, 13e, de s’incliner (2-1).



Le Barcelone d’Ana-Maria Crnogorcevic a fait la bonne opération du week-end en dominant le 3e du classement. Les Catalanes ont enfilé 4 buts à la jeune portière grisonne de Levante Livia Peng (20 ans). Les tenantes du titre comptent désormais 7 points d’avance sur le Real, tenu en échec par l’Atlético (0-0).

Bachmann frappe encore

Cinq matches de Ligue 1 en 2023, trois buts. Ramona Bachmann connaît un début d’année faste. La récente lauréate de la Swiss Football Night 2022 a inscrit le 2e but du PSG lors de la victoire parisienne à Reims (4-0). Après un une-deux avec Kadidiatou Diani à l’entrée de la surface, la Lucernoise a crucifié la portière adverse d’une belle frappe croisée (16e). Au classement, les Parisiennes possèdent toujours une longueur de retard sur l’Olympique lyonnais, vainqueur sur la pelouse du FC Fleury 91 (2-1).

En Angleterre, Chelsea a récupéré son trône. Les tenantes du titre ont remporté le choc au sommet face à Manchester United et lui piquent la première place de Premier League grâce à un superbe but de l’Australienne Samantha Kerr (1-0). Arsenal, vainqueur de la Coupe de la Ligue la semaine dernière, se rapproche du podium. Les coéquipiers de Lia Wälti et de Noelle Maritz ont facilement disposé de Reading (4-0). Les Gunners comptent trois points de retard sur City et ManU – qui ont disputé un match de plus – et cinq sur les Blues.

Rome se qualifie à la 101e

La finale de la Coupe d’Italie opposera la Juventus à l’AS Rome. Les Turinoises ont dominé l’Inter 2-1, après avoir fait match nul à l’aller (1-1). Les Romaines, battues 1-0 par l’AC Milan le week-end dernier et menées d’une longueur après 40’, ont renversé la vapeur grâce à leur succès 3-1 et un but décisif après 11 minutes d’arrêt de jeu!

Statu quo en tête de la Bundesliga: Wolfsburg (1-4 à Leverkusen), le Bayern (4-0 contre Duisburg) et Hoffenheim (4-0 face à Meppen) n’ont pas tremblé. Les Louves comptent toujours deux points d’avance sur les Bavaroises et dix sur les coéquipières de Luana Bühler ainsi que sur l’Eintracht Francfort de Géraldine Reuteler, qui affronte le Werder Brême mardi.