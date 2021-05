Technologie : Back Market lève 276 millions d’euros et devient une licorne

L’entreprise française fait désormais parti du club des jeunes sociétés du monde de la technologie qui sont estimées à plus d’un milliard de dollars.

Back Market a annoncé mardi une levée de fonds de 276 millions d’euros qui le fait entrer dans le club fermé des licornes françaises, jeunes sociétés tech dont la valeur est estimée à plus d’un milliard de dollars.

Le projet de taxer les téléphones reconditionnés en leur appliquant «une redevance copie privée», porté par le ministère de la Culture, ferait «augmenter le prix de vente des téléphones reconditionnés de plus de 10%», avait dénoncé en février le SIRRMIET, syndicat professionnel du secteur.

Regard tourné vers l’international

«Cette levée est évidemment une excellente nouvelle pour Back Market – et particulièrement pour son développement international», s’est félicité Thibaud Hug de Larauze, cofondateur et CEO de Back Market, cité dans le communiqué.

Fondée en 2014, la start-up française compte 480 salariés répartis entre Paris, Bordeaux, New York et Berlin. L’entreprise est présente dans 13 pays dont la France, l’Allemagne, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Japon.