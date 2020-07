Tennis

Bacsinszky: «Je suis tombée sur deux martiens»

Dans un podcast, la Vaudoise s'est notamment confiée sur les deux héros du tennis suisse.

Elle évoque sa complicité avec le Français Gaël Monfils et on y apprend notamment que Martina Hingis est une sacrée fêtarde. La Suissesse raconte qu'elle rêvait d'avoir un Bed and Breakfast et qu'elle s'est fait tatouer «Il y a toujours un ciel bleu derrière les nuages» sur le pied.