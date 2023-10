Bactéries et germes: Le «pire kébab de Suisse» galère à survivre

«Si ça continue, je vais devoir licencier des employés», déplore Yücel Ciman, maître kébabier et propriétaire de l’Alpen Dedi, un kébab localisé en plein centre-ville de Saint-Gall. Le restaurant a obtenu la pire note du classement élaboré par le magazine de consommateurs «K-Tipp» à cause de bactéries intestinales et de germes présents dans les mets proposés à la carte. Depuis la publication du classement, le propriétaire estime avoir perdu entre 50 à 60% de sa clientèle. C’est pourquoi il a été contraint de mettre deux de ses collaborateurs au chômage technique.

«Tout était en ordre. Pendant quinze ans, tout se passait pour le mieux», regrette Yücel Ciman. Le kébabier assure respecter scrupuleusement les règles alimentaires en vigueur et ne proposer que des produits frais. Et, depuis le classement, il a redoublé de vigilance: «Mes mains sont toutes abîmées à force de les laver.» Malgré ce revers, Yücel Ciman ne prévoit pas de jeter l’éponge de sitôt. «Je compte travailler ici jusqu’à la fin de mes jours», affirme-t-il. De quoi réjouir ses clients habituels qui, malgré le mauvais résultat, ont toujours été au rendez-vous.

Six kébabs romands épinglés

Pas moins de 21 kébabs ont été scrutés pour le classement élaboré par le magazine en ligne «K-Tipp». Les analyses ont révélé que certains restaurants vendaient des produits contenant des germes ainsi que des bactéries intestinales comme Escherichia coli et Bacillus cereus, provoquant vomissements et diarrhées. Pour rappel, six kébabs romands ont présenté des niveaux de bactéries supérieurs à ce qui est autorisé: trois lausannois et trois genevois.