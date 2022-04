Bad Bunny dans le prochain film Marvel

Las Vegas : Bad Bunny sera El Muerto dans un prochain film Marvel

Le rappeur et chanteur portoricain incarnera le catcheur doté de superpouvoirs dans un long métrage prévu pour 2024.

Bad Bunny s’oriente de plus en plus vers le cinéma. Après une apparition dans «Fast & Furious 9» en 2021, l’artiste portoricain de 28 ans, roi de Spotify, sera prochainement à l’affiche de «Bullet Train» en compagnie de Brad Pitt et de Sandra Bullock. Et il ne compte visiblement pas s’arrêter en si bon chemin. Durant le CinemaCon 2022, à Las Vegas, Sony Pictures a annoncé avoir choisi le rappeur et chanteur pour jouer le rôle principal de «El Muerto», un film consacré à un héros peu connu de l’univers Marvel.