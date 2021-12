Reggaeton : Bad Bunny s’offre un clip avec les Simpson

Le chanteur portoricain s’affiche aux côtés de la plus célèbre famille de Springfield dans le clip de «Te Deseo Lo Mejor».

C’est incontestablement un très joli coup réalisé par le poids lourd du reggaeton. Bad Bunny, artiste le plus écouté sur Spotify en 2021, s’est offert les Simpson pour son clip «Te Deseo Lo Mejor», publié le 25 décembre 2021. Ce titre est extrait de l’album «El Ultimo Tour Del Mundo» datant de novembre 2020 qui est entré dans l’histoire des charts américains. Dans la vidéo, on découvre Marge et Homer en pleine rupture. Traînant son spleen un peu partout dans les lieux iconiques de Springfield, Homer va se rendre à un concert de Bad Bunny au théâtre Aztec auquel Marge assiste également. C’est sur scène que le couple va finalement se rabibocher, le chanteur portoricain de 27 ans jouant les entremetteurs.