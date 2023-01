Fribourg : Bagarre à Broc: l’arbitre était sobre

Début octobre, une rencontre entre Broc II et Bulle II s’est terminée dans la douleur. Alors qu’un joueur avait refusé de serrer la main d’un adversaire pour une question de cœur, les esprits se sont échauffés et une bagarre générale avait éclaté. Une vidéo tournée par un spectateur avait ensuite enflammé les réseaux . Finalement, le joueur qui avait déclenché la bagarre ainsi que les deux équipes avaient été sanctionnés .

Plusieurs spectateurs présents avaient aussi pointé du doigt l’arbitre, expliquant qu’il n’avait pas l’air totalement sobre au coup d’envoi et estimant que la pluie de cartons distribuée ce jour-là avait pu influencer le cours du match. L’homme en noir tient toutefois à rectifier: «Ce n’est pas vrai! Je n’ai pas touché une goutte d’alcool depuis vingt ans. J’ai un certificat médical qui le prouve. Et, pour les cartons, j’ai une ligne claire: seul le capitaine de chaque équipe a le droit de venir me parler», commente-t-il.