Vaud: Bagarre dans le Jorat: deux jeunes jugés coupables, les six autres acquittés

«Attaque unilatérale»

Pour rappel, Jonas avait demandé à son voisin Gauthier* de l’accompagner dehors, avant que la bagarre n’éclate sur un parking du coin, à la suite d’«une histoire sur les réseaux sociaux». Ce soir-là, le duo avait terminé avec de multiples ecchymoses et hématomes. Mercredi, la justice a considéré que les deux jeunes hommes avaient été «attaqués unilatéralement par plus de deux personnes».

«Une pluie de coups»

Jonas ne fera pas appel de la décision, mais espère que cette procédure n’ira pas plus loin. Celui qui, depuis deux ans, souffre de stress post-traumatique et ne fréquente plus les boîtes de nuit de peur d’y croiser ses agresseurs, dit vouloir aller de l’avant désormais. «Je vais essayer de ressortir, et on verra bien…»