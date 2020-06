Écublens (VD)

Bagarre de chiens: deux cadavres et une condamnation

La justice punit la propriétaire d’un american staffordshire tueur, euthanasié depuis. Elle fera recours au Tribunal cantonal.

Épilogue provisoire dans l’affaire de la bagarre sanglante entre Rocky, un épagneul papillon, et Malone, un american staffordshire, en mars 2019 à Écublens (VD): la propriétaire de Malone vient d’être condamnée à 5 jours-amende avec sursis de deux ans et à une amende de 300 francs. Elle a été reconnue coupable de lésions corporelles simples par négligence. Elle devra verser 1000 francs à la propriétaire de Rocky pour tort moral et assumer 1424 francs pour les frais d’intervention de l’avocat mandaté à la veille de l’audience au Tribunal de police, en mai dernier. S’y ajoutent encore 1200 francs de frais de justice. Sans compter les honoraires de son avocate.