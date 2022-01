Genève – Bagarre devant une boîte: «A 3 minutes près, il mourait»

Des tessons de bouteille ou du verre auraient été utilisés. Getty

Une cicatrice a u cou , une paralysie partielle du visage, des douleurs persistantes et une vie bouleversée. Ce sont les séquelles qui restent à un jeune homme , grièvement blessé à la gorge avec du verre lors d’une altercation lors d’une nuit de septembre 2018, à proximité de la discothèque La Gravière, aux Acacias (GE) .

Son agresseur présumé, aujourd’hui âgé de 23 ans, a comparu jeudi devant le Tribunal correctionnel pour lésions corporelles graves et rixe. Selon l’acte d’accusation, l e pugilat a éclaté entre deux groupes, composés d’une part d u prévenu et de diverses personnes, et d’autre part d e la victime, de son frère aîné et de potes , venus l’aider à la suite d’un conflit initial (voir encadré).

Jets de bouteille, coups de poing et de pied

Jets de bouteille, coups de poing et de pied ont notamment été échangés. C’est là que la victime a été blessée, puis emmenée aux urgences, où les médecins ont pu la sauver. « Le chirurgien m’a dit qu’à trois minutes près, mon frère mourait», a déclaré son aîné, âgé de 31 ans , lors de l’audience . Ce dernier et l’ un de ses amis, âgé de 26 ans, étaient également sur le banc des accusés pour rixe. Les deux ont nié avoir pris part à la baston, expliquant avoir voulu porter secours au cadet , non se venger . Le principal prévenu a lui aussi réfuté les faits reprochés , relatant avoir été frappé, puis roué de coups au sol par «peut-être quatre ou cinq individus» .

Mais le Ministère public ne les a pas suivis: les accusés ont pris part activement à l’altercation, comme de s témoins l’ont rapporté ou co m me m ontre le sang de la victime , retrouvé «partout» sur son présumé assaillant. Une peine de 36 mois de prison, dont 12 ferme, a été requise contre lui, tandis que 180 jours de p rison ont été réclamés p our l’aîné et son copain. De leur côté, les avocats des trois prévenus ont tour à tour plaidé pour leur acquittement, contestant la version retenue par l e Parquet, basée sur « des hypothèses » ou « des propos contradictoires » . Verdict vendredi .