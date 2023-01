Harry contre William: notre sélection de colliers incassables

Les révélations scabreuses sur la famille royale britannique ruissèlent sur le Net où elles forment un torrent médiatique, ce jeudi. «Spare» («Le suppléant»), mémoires du prince Harry sortiront le 10 janvier prochain et des extraits ont été dévoilés par le «Guardian» . Le quotidien relate notamment une dispute entre les princes Harry et William durant laquelle l’héritier au trône aurait empoigné et jeté au sol son cadet, qui raconte même que son collier s’est cassé.