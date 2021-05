Genève - Bagarre entre bandes rivales: un jeune comparaîtra

Pistolet d’alarme, batte de baseball, couteau de cuisine et marteau: ce sont les armes qui ont été retrouvées ou saisies dans le cadre de l’enquête sur une bagarre entre jeunes du quartier de Vieusseux et des rivaux de France voisine, en mars 2020. Un homme de 19 ans devra répondre de tentative de lésions corporelles graves, relate le « Matin Dimanche » . Il est soupçonné d’avoir visé avec un marteau la tête de la victime, qui a été blessée au bras. Il sera jugé par le Tribunal de police cette année.

Cette rixe, censée venger une précédente bagarre, a vait débuté devant un restaurant, où l’ un des protagonistes a vait tiré plusieurs fois en l’air avec le pistolet d’alarme. La police était intervenue et plusieurs prévenus avaient pris la fuite en voiture, percutant un véhicule stationné et endommageant la voiture des forces de l’ordre, avant de détaler. Des chiens avaient été engagés et la plupart des suspects avaient été retrouvés. Plusieurs d’entre eux sont sous le coup d’une procédure de la justice des mineurs, tandis qu’un autre a été condamné pour avoir tenté d’é chapper à la police. Me Robert Assaël, qui défend le prévenu de 19 ans, indique que son client regrette les faits , qu’il a reconnus, mais qu’ il conteste avoir eu l’intention de commettre des lésions graves.