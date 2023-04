Son molosse la mord violemment, une Vaudoise l’étrangle

Le 1er juillet 2021, alors qu’elle était au téléphone avec une cousine, Brigitte* a constaté que le molosse qu’elle avait voulu sauver de l’euthanasie en France, en l’adoptant, était devenu subitement agressif. Ayant entendu les chiens du voisinage aboyer, l’American Staffordshire Terrier était très nerveux. Brigitte a alors baissé les stores et a sécurisé l’appartement pour empêcher le chien de sortir. Soudainement, alors qu’elle était toujours au téléphone, l’animal a bondi sur elle. Les pattes du molosse étaient au niveau de son torse, la gueule près de sa gorge. La sexagénaire physiquement très forte a repoussé l’attaque avec ses jambes. L’animal a contre-attaqué. Mordue aux bras et à l’oreille, Brigitte mord, elle aussi, l’animal. Au point de se casser deux dents. Puis, elle saisit une écharpe et étrangle le molosse. Jusqu’à ce que le chien soit inerte.

Témoin à distance de la bagarre, la cousine a lancé l’alerte. Quand deux agents de la brigade canine sont arrivés sur les lieux, Brigitte leur a dit «C’est bon! Vous pouvez y aller. Il n’y a plus de danger.» En entendant les reproches de la présidente du Tribunal de police d’Yverdon, mardi, la prévenue d’une soixantaine d’années riposte: «La prochaine fois, je me laisserai bouffer.»

Des traces de morsures

Une victime est au paradis. Une autre vit l’enfer sur terre depuis deux ans. Ma cliente a tendu la main et on lui a arraché un bras

«Dans cette affaire, il y a deux victimes. Une qui est au paradis et une qui vit l’enfer sur terre depuis deux ans d’acharnement alors qu’elle a tendu la main et on lui a arraché un bras», a plaidé Me Arthur Gueorguiev. L’avocat a également rappelé que sa cliente a eu «une réaction proportionnée» par rapport aux faits et a agi «sans aucune cruauté». Il a plaidé l’acquittement. Selon l’avocat, le soir des faits, les agents de la brigade canine avaient reçu l’ordre d’abattre le chien si l’animal avait été indemne.