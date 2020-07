Irak

Bagdad annonce des législatives anticipées pour juin 2021

Dans le sillage d’un mouvement de contestation inédit qui a ébranlé le pays, le Premier ministre irakien a fixé la date d’un scrutin très attendu par la population.

Le Premier ministre irakien Moustafa al-Kazimi a annoncé vendredi des législatives anticipées en juin 2021, une première dans un pays théâtre récemment d'une révolte populaire inédite et où la confiance est depuis longtemps rompue entre politiciens et électeurs.

Révolte sans précédent

L'homme, également chef du renseignement, a ajouté que les autorités allaient «tout mettre en oeuvre pour réussir ce scrutin et le protéger», dans un pays où les élections ont parfois été entachées de violence et souvent de fraude.

Mais d'octobre jusqu'au début de l'année, des centaines de milliers de personnes ont occupé des places à Bagdad et dans toutes les villes du Sud pour appeler à renverser le système politique et tous ses hommes.

Le gouvernement d'alors a proposé au Parlement une nouvelle loi électorale pour tenter de donner des gages à la rue. Cette loi a été votée mais, expliquent experts et diplomates, la section qui détaille les modalités de vote et les circonscriptions n'a pas encore été finalisée.

M. Kazimi a par ailleurs une nouvelle fois promis de faire la lumière sur les violences qui ont émaillé le mouvement (560 morts, 30.000 blessés), réprimé dans le sang, et marqué par des enlèvements et des assassinats attribués par l'ONU à des «milices».

Crise et marasme

Elle a dit être prête à «apporter un soutien et des conseils techniques» pour «des élections libres, équitables et crédibles». M. Kazimi a évoqué la présence d'»observateurs internationaux" pour ce scrutin.

Le gouvernement Kazimi a hérité d'un pays à genoux. Deux ans après la fin de la guerre contre les jihadistes --arrivée après une succession quasi-ininterrompue de conflits et de violences depuis 40 ans--, l'Irak est désormais englué dans le marasme politique et économique et tiraillé entre ses grands alliés eux-mêmes ennemis, les Etats-Unis et l'Iran.