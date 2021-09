Motocyclisme - Bagnaia a résisté à Marc Márquez

Sept fois, Marc Márquez a attaqué; sept fois, Francesco «Pecco» Bagnaia a contré: le duel au sommet entre la Ducati du pilote italien et la Honda de l’Espagnol a été grandiose sur le circuit du Motorland, près d’Alcañiz. C’est la première victoire de l’ancien champion du monde Moto2 dans la catégorie-reine et c’est une grande victoire, car remportée face à un homme qui n’a que très rarement rencontré de l’opposition sur ses terres de l’Aragón.

Chute de Lüthi

En Moto2, la course de Thomas Lüthi s’est terminée au quatrième tour (chute, sans conséquences physiques). Opéré dimanche dernier d’une fracture du cinquième métacarpe de sa main droite, l’Espagnol Raúl Fernández a offert une formidable leçon de courage, l’emportant nettement devant son équipier, le leader du championnat, l’Australien Remy Gardner.

Comme il faisait plus chaud encore que la veille, les chutes ont été nombreuses dans la catégorie, notamment celles du grand favori de la course, Sam Lowes et de l’Italien Marco Bezzecchi, qui a perdu ses dernières chances de devenir champion du monde.