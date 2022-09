Motocyclisme: Bagnaia – Bastianini: la folie Ducati

Et il a vu. Une piste à l’adhérence – il a fait plus chaud que vendredi et samedi – très aléatoire en début de course, avec de nombreuses chutes dans cette phase initiale, dont celles de Jack Miller, qui avait qualifié sa Ducati en pole position, et de Marco Bezzecchi, également en première ligne et également sur une Ducati.

Au troisième tour, Bagnaia prenait le commandement, Maverick Viñales (Aprilia) en permanence dans sa roue arrière, Bastianini à proximité, Luca Marini (encore une Ducati) pas loin et, derrière la suprématie technologique italienne, un Fabio Quartararo (Yamaha) qui tenait à distance celui qui était son dauphin au départ de la course.