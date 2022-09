Motocyclisme: Bagnaia-Ducati: ça continue!

Marc Márquez, l’homme dont tout le monde parle ce week-end en Aragón – normal, c’est le grand retour de la star! – ayant échoué de peu pour la qualification en superpole, les deux questions qui restaient d’actualité étaient simples: combien allait-on retrouver de Ducati aux premières places et qu’allait pouvoir faire Fabio Quartararo, plus que jamais seul face au reste du monde (enfin, face à la technologie italienne)?

Les réponses? Trois Ducati en première ligne (dans l’ordre Bagnaia, Miller et Bastianini) et sixième place héroïque du champion du monde en titre Quartararo, encore devancé par l’Aprilia d’Aleix Espargaró et par une quatrième Ducati, celle de son compatriote Johann Zarco.