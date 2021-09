Motocyclisme - Bagnaia-Miller: nouveau doublé Ducati

Francesco Bagnaia répondait aux questions, au pied du podium, lorsque de premières gouttes de pluie sont tombées sur le World Circuit Marco Simoncelli, à Misano. L’Italien, dans la forme de sa vie, venait de signer sa deuxième pole position d’affilée. Mieux: comme en Aragón dimanche dernier, il est aussi devenu, au guidon de sa Ducati officielle, le pilote le plus rapide de l’histoire du circuit de Misano. À ses côtés en première ligne, il sera accompagné par son équipier australien Jack Miller et par le leader du championnat, le Français Fabio Quartararo (Yamaha), victime lui aussi d’une chute (sans conséquences physiques) alors qu’il tentait le tout pour le tout. Avant lui, Aleix Espargaró (Aprilia), mais aussi Marc Márquez (une chute ce matin, une seconde en superpole) et Valentino Rossi (une chute ce matin, une seconde dans la première phase des qualifications) s’étaient retrouvés à terre. Márquez s’élancera de la troisième ligne de la grille (7e) et Valentino Rossi de la dernière (23e chrono sur 24).