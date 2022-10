Motocyclisme: Bagnaia n’est pas encore champion

Vous l’aurez compris, le pilote italien de l’usine Ducati a fait un immense pas vers son rêve, en s’imposant en Malaisie. Mais son dimanche n’a pas été facile, parce que son futur équipier et déjà collègue de marque, Enea Bastianini, lui en a encore fait voir de toutes les couleurs. «J’ai réussi le meilleur départ de toute ma carrière. En début de course, j’ai essayé de suivre Jorge Martin, mais cela stressait beaucoup mon pneu arrière; j’ai donc laissé un peu d’espace et Jorge est tombé. C’est ma septième victoire cette saison et nous avons fait une sacrée bonne opération au championnat», explique Bagnaia au pied du podium.