Motocyclisme: Bagnaia-Quartararo: c’est le jour!

Peu avant 15h dimanche, on saura si Francesco «Pecco» Bagnaia devient le premier pilote italien depuis Valentino Rossi sacré en MotoGP. Ou si l’incroyable s’est produit et que Fabio Quartararo a conservé sa couronne.

Francesco Bagnaia à une course du titre. AFP

Soleil, un froid «piquant» de bon matin sur la région de Valence, mais la température ne va cesser de monter. Au propre comme au figuré. C’est donc le grand jour, entre Augusto Fernández et Ai Ogura en Moto2, entre Francesco Bagnaia et Fabio Quartararo en MotoGP. Les grands quotidiens italiens ont doublé leur présence en salle de presse, une forte cohorte japonaise s’est déplacée pour Ogura. Les pièces sont en place. Samedi soir, Marc Márquez a même avoué qu’il comprendrait Fabio Quartararo… si celui venait à le bousculer dans le premier virage pour essayer de prendre la tête. Le warm-up matinal a été remporté par Zarco (Ducati), devant Marc Márquez (Honda) et Jack Miller (Ducati). Neuvième chrono pour Bagnaia, onzième pour Quartararo.



La fiancée de «Pecco»

Domizia Castagnini, la fiancée de Francesco «Pecco» Bagnaia, a bien sûr fait le déplacement de Valence, comme elle était déjà présente en Malaisie. Comment la reconnaître pendant la course? Elle est assise au fond du stand Ducati, aux côtés de Carola Bagnaia, la sœur et assistante de «Pecco», le plus souvent la tête baissée, comme si elle priait: «J’essaie d’être la plus tranquille possible. Quand Pecco est avec moi, je cache ma tension derrière un mur, parce que je désire ne lui transmettre que des énergies positives. Mais quand il prend la piste, tout devient différent», explique Domizia. Qui sera peut-être, dans quelques heures, la compagne d’un champion du monde: «Est-ce que ça va changer notre vie? Honnêtement, je ne le crois pas.»

La phrase du jour: Fabio Quartararo

«Ce que fait Pecco n’est pas mon problème. Je suis 100% concentré sur moi, sur la victoire»: même si les chiffres disent qu’il faudrait un miracle pour que Fabio Quartararo conserve son titre mondial, le Français est plus que jamais décidé à tout donner. «C’est la dernière course, plus de calculs.» Et on fera les comptes à l’arrivée.

Fabio Quartararo. AFP

Bonucci vs Mbappé

Turinois d’origine, Francesco Bagnaia est, logiquement, un grand tifosi de la Juventus, l’un des clubs phares de la ville du Nord. Une «Juve» qui a envoyé un message d’encouragement au pilote Ducati, avec notamment des messages de Federico Chiesa et de Leonardo Bonucci. Dans le camp opposé, celui de Fabio Quartararo, un autre joueur de football a fait connaître ses préférences: Kylian Mbappé, que le champion du monde encore en titre du MotoGP a rencontré à plusieurs reprises ces derniers mois.

Bezzecchi à l’amende