MotoGP: Bagnaia réalise la course parfaite au Grand Prix d'Espagne

Partis aux deux premières positions sur la grille, Fabio Quartaro (Yamaha) et Franceso Bagnaia (Ducati) se sont livré un duel durant l’entier de la course, l’Italien maintenant le Français à moins d’une seconde boucle après boucle. Quand bien même le champion du monde en titre a grappillé plusieurs dixièmes sur «Peco» Bagnaia en fin de course, il n’a pas réussi à porter d’attaque sur le pilote Ducatti.

Bagnaia remporte ainsi à Jérez sa première victoire de la saison. Il s’agit là d’un cinquième vainqueur différent en six courses cette saison. Derrière les deux têtes de course, Marquez, Miller et Aleix Espargaro se sont battus pour la troisième place. Alors que le moteur Ducati a permis à Miller de maintenir les pilotes Espagnols à distance durant de longs kilomètres, une ouverture s’est créée à quatre tours de la fin. Après avoir laissé Marquez et Miller en découdre, c’est finalement Aleix Espargaro qui est sorti vainqueur de ce duel à trois. C’est la troisième fois que le pilote Aprilia accroche un podium cette saison.