Motocyclisme: Bagnaia à la relance, Zarco à terre

Une course, plusieurs questions: 1) Comment Fabio Quartararo allait gérer sa pénalité de «long lap», punition récoltée après son erreur du GP des Pays-Bas, il y a cinq semaines? 2) Johann Zarco, un autre Français, allait-il enfin remporter son premier succès en MotoGP à son 96e départ? 3) Victime d’une chute terrifiante samedi lors de la quatrième séance d’essais libres, Aleix Espargaró allait-il pouvoir terminer la course? Et, enfin, quid de Francesco «Pecco» Bagnaia, vainqueur à Assen?

Commençons par Quartararo. Le Français, deuxième derrière Zarco dès le départ, a effectué sa punition au cinquième tour, il a repris la course en cinquième position, avant de terminer huitième, visiblement après avoir fait un mauvais choix de pneumatique avant. Zarco? Il allait vite, peut-être trop comme le laissera entendre un peu plus tard Jack Miller: au cinquième tour, il s’est retrouvé à terre. Espargaró? Le pilote Aprilia a serré les dents et a plus que limité les dégâts, puisqu’il a terminé juste derrière Quartararo et n’a perdu du même coup qu’un seul point.