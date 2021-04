Valais : Bagnes doit se mettre en règle d’ici à fin août

S’appuyant sur une décision du Tribunal fédéral, le Conseil d’État valaisan a donné un ultime délai à la commune de Val de Bagnes pour clore le dossier des constructions illicites.

La commune de Bagnes devra terminer, pour le 31 août 2021, le processus de normalisation dans le cadre du dossier des constructions illicites. En outre, elle doit rendre au Conseil d’Etat, pour le 30 septembre 2021, son rapport final sur le processus de régularisation. Elle s’est engagée auprès du Conseil d’Etat à le faire dans le respect de ces nouveaux délais. En clair, la commune est sommée de procéder à l’examen systématique, et individuel, de chaque dossier lié à la problématique des constructions illicites. Chaque cas examiné doit ensuite se traduire par une décision conforme aux exigences légales et à la jurisprudence, motivée en bonne et due forme. Un rapport final doit clore cette procédure.