EPFL: Bague connectée: le plus petit capteur de santé au monde 

Il existe sur le marché de nombreuses montres connectées permettant un suivi de la santé du porteur. Mais deux anciens doctorants de l’EPFL sont parvenus à faire encore plus minuscule (4 mm3). Ils ont en effet développé le plus petit capteur PPG (lire encadré) au monde et l’ont placé dans une bague, baptisée Iris. Et cette miniaturisation semble convaincre le grand public, le financement participatif lancé par la start-up - Senbiosys - pour la commercialisation du produit ayant permis de réunir cinq fois plus que les 100’000 francs prévus. Et ce, en marge des 5 millions déjà levés pour le développement de l’anneau. L’objectif est de pouvoir honorer les précommandes d’ici la fin de l’année.