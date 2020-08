Bactéries mortelles

Baignade à nouveau autorisée à Neuchâtel

Les dernières analyses menées dans le lac de Neuchâtel après la mort de six chiens se sont révélées conformes aux normes en vigueur. La prudence reste toutefois de mise pour les petits enfants et les animaux.

La baignade dans le lac de Neuchâtel n’est plus déconseillée ou interdite.

«La météo orageuse, puis pluvieuse, a largement contribué aux changements observés dans le lac de Neuchâtel depuis dimanche. Les cyanobactéries visibles en surface ont pratiquement disparu», ont indiqué mercredi les cantons de Neuchâtel, Vaud et Fribourg, riverains du lac.

Après le décès de six chiens en 24 heures après des baignades entre l’embouchure de l’Areuse et Colombier, le canton de Neuchâtel avait décidé jeudi dernier de fermer préventivement les plages de cette zone et avait déconseillé la baignade sur l’ensemble du lac.