Sécheresse : Baignade dans l’Allondon restreinte

Il ne sera plus possible de se baigner dans un secteur précis de la rivière franco-suisse pendant deux semaines. La faune a trop souffert du manque de précipitations.

L’Allondon, à cheval entre la Suisse et la France, souffre du changement climatique et de la sécheresse qui en découle.

Le secteur fermé à la baignade se trouve entre l’embouchure du Nant de Pralie et le pont des Baillets, selon une information de la Tribune de Genève. La cause? La sécheresse des dernières semaines, qui a mis à mal la faune et la flore aquatique et considérablement réduit le débit de l’eau. Il faudra attendre a minima deux semaines avant de pouvoir fréquenter les lieux.