Genève

A quand le tapis rouge pour aller se baigner?

Les membres de l’association A l’eau Wilson veulent que les autorités mettent rapidement en place des installations propices à la baignade.

«On nage régulièrement dans le lac, mais plutôt de l’autre côté. Aujourd’hui, on est venus pour soutenir la rive droite!», lancent en rigolant Patricia et Jean, en maillot de bain, sac étanche orange fluo à la main. Samedi après-midi, ils ont profité d’une mise à l’eau facilitée sur le quai Wilson pour aller faire quelques brasses. Et pour cause, durant le week-end, l’association A l’eau Wilson a installé un couloir de natation le long du quai. Les infrastructures sont rudimentaires: tapis rouge symbolique pour l’entrée et la sortie, qui sert également à ne pas glisser, puis corde pour faciliter la sortie quelque 70 ou 400 mètres plus loin. Les plus aguerris peuvent faire l’aller-retour. Il s’agit pour l’association de revendiquer la mise en place rapide d’installations provisoires facilitant la baignade depuis le quai.