Genève: de jeunes baigneurs secourus dans le Léman

Un groupe de jeunes gens s’est retrouvé en sérieuse difficulté dans les flots du Léman, lundi, vers 22h. «Il faisait nuit, ils étaient désorientés; heureusement, un passant a très vite donné l’alerte», relate le lieutenant Nicolas Millot, officier de communication du Service d’incendie et de secours (SIS).

Des badauds se sont d’abord jetés à l’eau pour aider les six jeunes hommes, situés à 30 mètres de la rive gauche, à la hauteur du débarcadère de Baby-Plage. «Heureux hasard: nous avions de notre côté une équipe en formation à proximité, indique le communicant. Il s’est déroulé moins de dix minutes entre le premier appel à notre centrale 118 et le moment où les baigneurs ont été recueillis à bords de nos bateaux d’interventions et ceux de la Brigade de la navigation.» Les jeunes hommes ont été transportés en ambulances aux HUG. Aucun d’eux n’a vu son pronostic vital engagé.