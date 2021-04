Genève - Baigneurs, voiles et bateaux en plus sur la rive droite

Nouvelle étape et coup double pour renforcer l’accès au lac des Genevois. Le Conseil d’État a annoncé mercredi le dépôt de deux projets de loi en ce sens, adressés au Grand Conseil. L’un demande un crédit d’investissement de 55,5 millions de francs, l’autre un déclassement de zones au Vengeron. Le site de Bellevue (GE), sur la rive droite, devrait être le théâtre de profondes transformations – a priori dès 2023. À terme, les lieux abriteraient un nouveau port, mais surtout de nouvelles zones de détente, de loisirs et de verdure (cf. diaporama ci-dessus). Le projet a été favorablement préavisé par la commune de Bellevue, mais pas par celle de Pregny-Chambésy.

Concrètement, le Canton prévoit des espaces publics plus vastes, ainsi qu’une base nautique étendue, pour la voile et la planche à voile. Celle-ci comportera aussi une rampe de mise à l’eau pour les bateaux, une buvette et des vestiaires. Deux îles devraient aussi faire leur apparition «pour former un ensemble de biotopes parmi les plus grands du Léman», dixit l’État.