Italie : Bain de foule pour Carles Puigdemont en Sardaigne catalane

Brièvement arrêté puis libéré, l’ex-président de Catalogne devait participer au festival Adifolk. Il pourrait rentrer en Belgique ce week-end.

«Je suis très content d’être ici, de profiter de cet événement, cet événement culturel et linguistique» qui rassemble chaque année depuis près de quatre décennies des personnalités politiques et culturelles de Catalogne et de Sardaigne, a-t-il répondu alors qu’il prenait un bain de foule dans les rues de la vieille ville. «J’ai l’habitude d’être persécuté par l’Espagne, mais ça finit toujours de la même façon: je suis libre. Et je continuerai à me battre», a-t-il assuré.