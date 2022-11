Un expert romand donne ses conseils pour se mettre à la baignade en eau froide.

Se baigner dans le lac alors que les températures ont entamé leur irrémédiable chute. Une idée qui peut faire frémir la majorité des gens mais qui séduit une part croissante de la population. Réduction du stress, des états inflammatoires, boost du système immunitaire et augmentation de l’estime de soi: le fait de se plonger dans une eau frisquette aurait de nombreuses vertus. Sébastien Haemmerli, masseur médical et hypnothérapeute, organise des initiations au bain froid à Vevey, Lausanne et Genève. Voici ses conseils aux novices qui voudraient se jeter à l’eau.

Quels sont les bienfaits de la baignade en eau froide? Le système immunitaire est renforcé et l’on constate une diminution des états inflammatoires. Par ailleurs, certaines personnes immunodéprimées ayant participé aux initiations à la baignade en eau froide ont pu arrêter les immunosuppresseurs pendant l’hiver pour les reprendre au printemps. On observe aussi une réduction du stress, une augmentation de l’estime de soi et un effet positif sur la perte de poids.

Y a-t-il des contre-indications? Si l’on souffre d’une quelconque pathologie, il est important de consulter son médecin avant de se lancer. De manière générale, les personnes souffrant de troubles cardiovasculaires devraient éviter la baignade en eau froide sans suivi médical. Tout comme une personne qui viendrait de se faire opérer du cœur, par exemple. Celles et ceux souffrant de troubles respiratoires aigus et de maladies pulmonaires devraient aussi s’abstenir.

Quels conseils donneriez-vous à des novices qui voudraient se jeter à l’eau? Allez-y de façon progressive, sans objectif de temps et sans vous comparer aux autres. Vous pouvez commencer par vous tremper simplement dans l’eau et ressortir, puis augmentez crescendo. On conseille aux débutants la règle d’une minute par degré. Si l’eau est à dix degrés, vous pouvez y rester jusqu’à dix minutes. Exercer sa respiration à la maison grâce à des exercices de cohérence cardiaque, que l’on peut aussi faire pendant le bain, aide à se relaxer. Plus l’on est détendu de façon générale et plus il sera facile de se relâcher dans l’eau. Après la baignade, je déconseille de se rhabiller tout de suite car le corps a besoin d’être en contact avec la température extérieure le plus longtemps possible pour pouvoir s’y adapter et que l’on puisse ainsi constater les bienfaits du froid.

Faut-il porter un bonnet et protéger ses extrémités? Les participants aux initiations que je donne mettent un bonnet de bain. Je déconseille néanmoins de porter des gants et des chaussons en néoprène car les extrémités doivent aussi s’adapter au froid, comme le reste du corps. Si l’on ne protège ni ses mains, ni ses pieds, on restera peut-être moins longtemps dans l’eau, mais l’on sera plus à l’écoute de ses sensations, donc plus en paix avec le froid et donc avec soi-même. Le seul cas dans lequel je recommande de se protéger les extrémités est s’il y a un le danger de se blesser, sur des cailloux, par exemple.

À quel moment faut-il impérativement sortir de l’eau afin d’éviter tout danger? Au début, le fait de rester dans l’eau une minute par degré assure une certaine sécurité. Plus l’on va pratiquer et plus l’on va se connaître et être à l’écoute de ses sensations. Si l’on commence à sentir une légère euphorie et à trouver la température de l’eau chaude, cela signifie que le corps est en légère hypothermie et qu’il faut sortir immédiatement.

En quoi consistent vos initiations au bain froid? Il s’agit de cinq séances d’une heure réparties sur dix jours, soit le temps d’adaptation du corps au froid. Ce dernier est un stress pour le corps, il est important de lui laisser un jour de battement pour récupérer. Méditation, respiration, techniques pour se réchauffer: chaque séance est dédiée à une thématique en particulier. Les participants ont aussi accès à une vidéo théorique d’une heure et demie expliquant la réponse physiologique du corps au froid.