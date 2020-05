Genève

Bains et plages ont rouvert: «C’est une libération!»

Les Genevois se sont précipités au bord du lac et le long du Rhône, alors que la fermeture des lieux de baignade était officiellement levée ce samedi.

Le quinquagénaire libéré a retrouvé les bords du Léman en famille, pour la première fois depuis longtemps. Sa fille aînée, Alyssa, et son copain Naël ont un autre motif de satisfaction: «Depuis aujourd’hui, on peut aussi se réunir jusqu’à 30 personnes. On va enfin se voir un peu plus avec nos amis!» Un peu plus loin, couchée sur le sable aux côtés de son enfant, Maria se délecte des rayons du soleil et du clapotis du Léman: «Ça fait tellement du bien…, sourit-elle. Et puis ma fille est si contente de retrouver les jeux de Baby-Plage».