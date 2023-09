Baiser forcé: Une propriétaire embrasse son jockey sur la bouche

L’affaire du baiser forcé du président de la Fédération espagnole de football Lui Rubiales à sa joueuse Jenni Hermoso a provoqué une vague d’indignation à travers toute la planète. Mais visiblement, ce geste réprouvé a aussi fait des émules. C’est ainsi qu’une vidéo prise dans les milieux du turf anglais est à la base d’une nouvelle polémique. Mais cette fois, c’est une femme qui a embrassé un homme.

Tout s’est passé à York, au nord-est de l’Angleterre. Le jockey irlandais Sean Kirrane, qui montait «Live in the Dream», a brillamment remporté la course du Nunthorpe Stakes, célèbre épreuve du royaume britannique. Il s’agissait pour Kirrane de la plus grande victoire de sa carrière.

Émoustillée par la victoire de son protégé, la propriétaire du cheval, une certaine Jolene de’Lemos, tout de rose vêtue comme son Sean Kirrane, s’est précipitée vers son jockey, l’a saisi par le cou et l’a embrassé à pleine bouche! Le tout sous les yeux de son mari, qui se trouvait à quelques mètres de là, et qui a semblé amusé par la scène, comme on peut le voir en fin de vidéo. Le jockey lui-même a rigolé après ce baiser.

Après la course, Kirrane a admis devant les caméras d’ITV que sa victoire représentait «une véritable sensation» et qu’il était fier d’avoir pu prouver qu’il était «un vrai top-sprinter». Mais il n’a pas dit un mot à propos de ce baiser… pas plus que Jolene de’Lemos d’ailleurs.

Quant à savoir si ce nouveau baiser forcé provoquera le même tollé que celui de Luis Rubiales, c’est une autre histoire… L’opinion publique sera-t-elle plus indulgente parce qu’il s’agit d’une femme?