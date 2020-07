SANTÉ mondiale

Baisse alarmante du taux de vaccination des enfants

La pandémie affecte considérablement les vaccinations de routine dans le monde. Un bébé de la période du Covid a désormais moins de 20% de chances de recevoir toutes les immunisations recommandées avant l'âge de 5 ans.

Avant l'apparition du coronavirus fin 2019, le taux de vaccination DTP3 (diphtérie, tétanos et coqueluche) et rougeole stagnait déjà à 85%, avec 14 millions d'enfants non vaccinés par an, essentiellement en Afrique, rappellent l'OMS (Organisation mondiale de la Santé) et l'Unicef (Fonds des Nations unies pour l'enfance).