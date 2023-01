France : Baisse de 20% des voitures brûlées la nuit du Nouvel-An

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est félicité d’une «diminution historique» de la pratique et de l’absence d’incident notable.

Il y a eu 20% de voitures brûlées de moins que l’an dernier lors de la nuit du Nouvel-An 2023, a déclaré dimanche le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin, ajoutant qu’il n’y avait eu aucun «incident notable» en France. Il y a eu 490 interpellations, soit «11%» de plus que l’année dernière, a déclaré le ministre, qui s’exprimait depuis Mayotte où il est en visite pour deux jours. Le réveillon de la Saint-Sylvestre 2023 devient donc celui avec le «moins de véhicules incendiés et le plus d’interpellations», a-t-il affirmé ultérieurement dans un communiqué.