Suisse: Baisse de la dette, excédents, les finances publiques vont bien

Si les prévisions de l’Administration fédérale des finances sont positives pour l’instant, de nombreuses incertitudes pèsent encore. L’AFF parle d’une possible détérioration de la situation conjoncturelle en raison des répercussions des développements internationaux (guerre en Ukraine, forte hausse des prix de l’énergie et des matières premières, problèmes persistants d’approvisionnement et de livraison de matières premières et de marchandises et politique monétaire généralement plus restrictive). Une telle évolution pourrait entraîner, selon l’AFF, une hausse des dépenses de l’État et une diminution des recettes fiscales pour les années à venir. La Banque nationale suisse ayant annoncé une perte de 95,2 milliards de francs pour le premier semestre 2022, il est encore difficile d’estimer quelle part de son bénéfice elle pourra verser à la Confédération et aux cantons.