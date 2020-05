Etude

Baisse de la pollution: 11'000 décès évités en Europe

Grâce aux mesures de confinement, l'air est moins pollué. Selon le Centre de recherche sur l'énergie et l'air, près de 11'000 vies ont été épargnées.

Résultat: une baisse de la pollution de l'air. Les concentrations de dioxyde d'azote (NO2) et des particules fines PM2,5 ont diminué respectivement de 37% et 10%, selon l'étude du Centre de recherche sur l'énergie et l'air (CREA).

Principalement en Allemagne

Les pays qui devraient compter le plus de morts évitées sont l'Allemagne (avec une projection de 2083 décès évités), le Royaume-Uni (1752), l'Italie (1490), la France (1230) et l'Espagne (1081).

Réduction de l'espérance de vie de trois ans

En Chine par exemple, le NO2 et les PM2,5 ont baissé de 25 et 40% pendant la période la plus stricte de confinement. «Il pourrait donc y avoir encore plus de morts évitées», a-t-il ajouté.