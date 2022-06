Pôle muséal à Lausanne : Baisse de salaire dénoncée pour une partie du personnel des trois musées

Un syndicat accuse le canton de Vaud de dévaluation salariale lors du renouvellement des contrats de travail pour une cinquantaine d’employés de Plateforme 10. L’État, lui, parle d’une «harmonisation des salaires».

L’ inauguration en grande pompe et les festivités sur plusieurs semaines de Plateforme 10, l’entité qui regroupe trois musées dans ce qui s’appelle désormais «Quartier des arts», à la gare de Lausanne, est entachée par des accusations de dévaluation salariale. Selon le Syndicat des services publics (SSP), une cinquantaine d’employés ont subi des baisses de leurs revenus mensuels. Les deux catégories touchées sont les personnels dévolus respectivement à l’accueil et à la sécurité du site.

Selon 24 heures et la RTS, qui se basent sur un communiqué du SSP, un rabotage salarial a eu lieu lors du renouvellement de contrats à durée déterminée. Il a occasionné un déclassement dans la grille salariale de certains employés. Le Canton explique le changement par un «besoin d’harmonisation des salaires du personnel». Le SSP annonce qu’une pétition sera lancée lors de l’inauguration publique de Plateforme 10, prévue ce week-end. Dès le 18 juin, le musée cantonal des Beaux-Arts, le musée de la Photo – Photo Elysée – et le musée de Design et d’Arts appliqués contemporains vont former le nouveau quartier des arts de Lausanne ou Plateforme 10.