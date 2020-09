La crainte des heures sup’

L’option des congés non payés a notamment été écartée en raison de sa trop grande complexité de mise en oeuvre. Le Cartel intersyndical de la fonction publique l’avait d’ailleurs souligné en fin de semaine passée, pointant du doigt des services déjà surchargés et d’ores et déjà dans l’incapacité de récupérer «la pléthore d’heures supplémentaires accumulées ces derniers mois car les effectifs manquent». Pierre-Alain Dufey, membre du bureau du Cartel, détaille ainsi les arguments avancés par les syndicats la semaine dernière au gouvernement: «Pour les HUG, la police et le pénitentiaire, donner des vacances supplémentaires à un employé supposait d’en faire revenir un autre de congé, donc à payer des heures supplémentaires à double.»

Caisse de retraite impactée

«Nous avions dit non»

Mercredi en fin d’après-midi, Pierre-Alain Dufey affirmait que le Cartel intersyndical n’avait pas été mis au courant de cette décision du Conseil d’Etat. «Nous ne l’avons plus vu depuis mercredi de la semaine passée et notre rencontre avec la délégation aux ressources humaines (Nathalie Fontanet/PLR, Anne Emery-Torracinta/PS, Mauro Poggia/MCG). A cette occasion, l’idée d’une baisse linéaire de 1% sans congés supplémentaires nous avait été proposée. Nous avions dit non. Nous sommes le troisième canton le plus riche de Suisse et le seul à baisser les salaires, c’est incohérent. Nous n’avons pas eu de prime Covid, nous n’en avons d’ailleurs même pas demandé, mais il ne faut pas exagérer.» La prochaine rencontre entre le Cartel et le Conseil d’Etat est prévue le 17 septembre, date de la présentation par l’exécutif de son projet de budget 2021.