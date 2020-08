Suisse Baisse des loyers commerciaux en vue

La demande en surfaces commerciales et de bureaux a été fortement impactée par la crise liée au coronavirus.

La crise du coronavirus est en train de marquer le marché des bureaux en Suisse, rapporte «Le Matin Dimanche». Avec le recul de l'emploi et les nouvelles habitudes de télétravail, la demande en surfaces commerciales et de bureaux a été stoppée de façon abrupte et sans doute durable.