Pénurie de gaz: Baisse du chauffage en hiver? «On ne va pas devenir un état policier!»

Sur la pénurie d’énergie, le Conseil fédéral est finalement sorti de sa réserve mercredi, sans prendre toutefois de mesures majeures. D’ailleurs, après l’exposé de Simonetta Sommaruga et de Guy Parmelin en conférence de presse, un journaliste a posé la question: «Vous êtes venus aujourd’hui pour quoi?» Car le gouvernement n’a que «décidé de principes» et indiqué «soutenir un objectif volontaire de réduction de la demande de gaz». Son objectif: consommer cet hiver 15% de gaz de moins que la moyenne des cinq dernières années.

Télétravailler et débrancher les ordis au bureau

La Confédération veut montrer l’exemple. Comme le gaz est surtout utilisé pour le chauffage, il est imaginé de recourir au télétravail pour une part des collaborateurs et regrouper ceux qui travailleront en présentiel dans quelques bâtiments de l’administration, ce qui permettrait de ne plus chauffer ceux qui resteraient vides.

On parle aussi «de baisser la température dans les bâtiments, débrancher les appareils qui ne doivent pas obligatoirement fonctionner et limiter l’utilisation d’appareils électriques détenus à titre personnel». La campagne de sensibilisation à destination de la population sera, elle, lancée fin août. La température des pièces dans les logements y sera aussi abordée. Guy Parmelin a toutefois voulu rassurer les plus frileux: «Nous ne pouvons pas ordonner aux gens de baisser la température à 16 degrés. On ne va pas devenir un état policier.»