Royaume-Uni : Baisse du chômage et nombre record d’emplois vacants

La fin des restrictions sanitaires au Royaume-Uni depuis mi-juillet, a pour l’instant des effets bénéfiques sur l’économie, selon les autorités.

Les chiffres de l’emploi au Royaume-Uni continuent de s’améliorer grâce à la reprise économique, avec une baisse du taux de chômage et un nombre record de postes à pourvoir, a annoncé mardi le Bureau national des statistiques (ONS). Ce dernier explique qu’après avoir énormément souffert de la pandémie, le marché de l’emploi «montre des signes de reprise» depuis fin 2020.

Pas davantage de licenciements

Le marché de l’emploi profite de la réouverture de l’économie ces derniers mois avec la levée des restrictions sanitaires et du maintien par le gouvernement de son dispositif de chômage partiel, qui touchera à sa fin en septembre. «Je sais qu’il pourrait y avoir encore des obstacles mais les chiffres sont prometteurs», se félicite le ministre des Finances Rishi Sunak dans un communiqué. «Les personnes salariées n’ont jamais été si nombreuses depuis mars 2020 et le nombre de gens en chômage partiel est au plus bas depuis le lancement du dispositif», selon lui.